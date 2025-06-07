Россия приступила к реализации договоренностей, достигнутых 2 июня на переговорах в Стамбуле, и начала передачу Украине тел погибших украинских военнослужащих. Об этом 6 июня заявил помощник президента России Владимир Мединский.

По его словам, в район обмена прибыла первая партия из 1212 тел в рефрижераторах. Остальные, отметил он, находятся в пути. Однако, как утверждает Мединский, украинская сторона перенесла и прием тел, и обмен военнопленными на неопределенный срок.

«Группа их переговорщиков почему-то даже не прибыла на место обмена», — заявил он.

Мединский также сообщил, что Украине был передан первый список из 640 военнопленных для обмена. По его словам, причины задержки с украинской стороны «называются разные, и довольно странные», но он не уточнил, какие именно.

Помощник президента России призвал украинскую сторону «четко соблюдать график и все достигнутые договоренности, немедленно приступить к обмену».

Переговоры России и Украины прошли 2 июня в Стамбуле. Тогда стороны согласовали передачу Киеву шести тысяч тел погибших военнослужащих. Также было достигнуто соглашение о новом обмене пленными, в том числе тяжелоранеными и военнослужащими в возрасте от 18 до 25 лет.

Ожидалось, что обмен начнется не раньше 7 июня. Об этом ранее заявляли президент Украины Владимир Зеленский и глава российской делегации Владимир Мединский.

6 июня российские блогеры сообщили, что обмен телами сорвался по вине Киева. В ответ украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявил, что подготовка к обмену в пятницу продолжалась.