Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резкими заявлениями в адрес оппозиции после заседания кабинета министров в Президентском комплексе.

«Прекратите провокациями нарушать покой наших граждан. Если у вас есть мужество, отчитайтесь за коррупцию, воровство и полученные взятки», — заявил президент.

Эрдоган возложил ответственность за нападения вандалов на лидера оппозиции и его сторонников. По его словам, вместо ответов на обвинения в коррупции оппозиционеры делали низкие заявления.

В ходе своего выступления президент также подчеркнул, что европейские страны начали явно признавать свою потребность в Турции не только в сфере безопасности, но и во многих других областях. «Турция открыта к расширению сотрудничества с европейскими странами в рамках взаимного уважения. Я верю, что стратегический подход Турции будет направлять политику наших европейских коллег», — заявил Эрдоган.

Говоря об отношениях с США, президент сообщил о «сердечной беседе» с Трампом, на которой обсуждались торговый оборот в 100 млрд долларов, существующие препятствия в отношениях и ряд других вопросов. «Во второй срок господина Трампа турецко-американские отношения могут получить новый импульс. Я верю, что мы добьемся этого, несмотря на лобби, пытающиеся повлиять на сотрудничество между нашими странами», — отметил Эрдоган.

Президент также упомянул празднование 110-й годовщины победы при Чанаккале и Навруз, выразив желание официально признать последний государственным праздником.

В заключение Эрдоган подтвердил намерение продолжать реализацию экономической программы с прежней решимостью.