ПОЛИТИКА
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Бандиты наводнили сектор соцпомощи в Швеции
Организованная преступность массово проникла на рынок услуг по уходу за людьми с инвалидностью и хроническими заболеваниями
Бандиты наводнили сектор соцпомощи в Швеции
/ AFP
25 апреля 2025 г.

Шведское агентство социального страхования и Национальный полицейский оперативный департамент (NOA) опубликовали совместный доклад, который выявил глубокую вовлеченность организованной преступности в систему социальной помощи страны. Расследование показало, что почти 40 % пользователей личных ассистентов взаимодействовали с сотрудниками, связанными с криминальными структурами. Из 699 проверенных частных компаний в этой сфере 83 имели прямые связи с преступным миром, а все крупнейшие фирмы нанимали работников с криминальным прошлым.

По данным отчета, преступники активно использовали личную помощь для отмывания денег и обмана государства: они фальсифицировали медицинские документы, принуждали сотрудников возвращать часть зарплаты и систематически не предоставляли обещанные услуги. За период 2022–2023 годов ущерб составил более 300 млн шведских крон (€2,7 млн). При этом на первый взгляд компании выглядели легальными: имели прозрачную отчетность и стабильное финансовое положение.

Шведские власти запустили новое расследование, чтобы глубже изучить масштабы преступной деятельности в секторе социальной помощи. Его итоги планируют обнародовать к 8 января 2027 года. Специалисты предупреждают, что присутствие организованной преступности в этой отрасли угрожает как благополучию уязвимых граждан, так и общей безопасности страны.

«Компенсация, выплаченная неправомерно, может использоваться для финансирования другой преступной деятельности, что наносит двойной ущерб обществу», — подчеркнули в Агентстве социального страхования. Эксперты также отмечают, что привлекательность социальной сферы для преступных группировок объясняется возможностью получать значительные доходы при относительно низких рисках выявления.

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