Правительство Израиля вызвало волну критики после того, как опубликовало, а затем удалило сообщение с соболезнованиями в связи со смертью папы римского Франциска.

На официальной странице @Israel в соцсети X появилось сообщение: «Покойся с миром, Папа Франциск. Да будет благословенна его память» — с фотографией понтифика у стены Плача в оккупированном Иерусалиме.

Спустя несколько часов пост был удален. По информации газеты The Jerusalem Post, в израильском МИДе пояснили, что публикация была сделана «по ошибке». Тель-Авив отказался приносить соболезнования в связи с высказываниями понтифика, осуждающими агрессию Израиля в Газе.

Франциск, скончавшийся в понедельник в возрасте 88 лет, называл гуманитарную ситуацию в Газе «позором» и призывал мировое сообщество изучить, подпадают ли израильские действия под определение геноцида.

Официального объяснения, почему Израиль удалил пост, не последовало. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху ситуацию не прокомментировал, тогда как президент Ицхак Герцог после возмущения в соцсетях все же выразил соболезнования, назвав Франциска «человеком глубокой веры и безграничного сострадания».

Смерть папы римского стала тяжелым ударом для небольшой христианской общины в Газе. В течение последних 18 месяцев Франциск ежедневно звонил в приход Святого Семейства, чтобы поддержать верующих.

«Мы потеряли того, кто стал частью нашей церкви», — сказал настоятель Габриэль Романелли. Даже находясь в больнице, Франциск продолжал звонить.

В своем последнем пасхальном обращении за день до смерти он вновь осудил гуманитарную катастрофу в Газе и призвал ХАМАС и Израиль к прекращению огня и освобождению заложников.

Несмотря на его смерть, Ватикан продолжает поддержку Газы: церковь в эксклаве укрывает 500 человек и обеспечивает тысячам жителей продовольственную и медицинскую помощь.



