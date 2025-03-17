ПОЛИТИКА
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Санчес пугает Европу российской угрозой
Педро Санчес заявил, что Испания поддерживает усиление европейской обороны и призвал к солидарности с Финляндией и странами Балтии перед возможной угрозой со стороны России
Санчес пугает Европу российской угрозой
Педро Санчес / Reuters
17 марта 2025 г.

На заключительном мероприятии конгресса Испанской социалистической рабочей партии в Кантабрии премьер-министр Педро Санчес призвал Европу к солидарности с государствами, которые, по его мнению, могут столкнуться с угрозой со стороны России, в том числе Финляндией.

Санчес отметил, что нынешний конфликт в Украине выходит за рамки обычной войны.

«На кону стоит не просто война или вторжение. Важно нечто гораздо большее – это судьба многостороннего порядка, основанного на принципах Устава ООН», – заявил он.

Глава испанского правительства подчеркнул, что его цель – достижение «справедливого и прочного» мира в Украине. По его словам, мир должен быть обеспечен, но не ценой уступок России, так как это «создаст риск новых, еще более масштабных войн».

Санчес подчеркнул, что Россия должна уважать выбор Украины, если та хочет стать частью Европейского союза.

Испанский лидер также признал, что страны ЕС сталкиваются с разными вызовами в области безопасности. Он отметил, что Испания не подвергается прямой угрозе нападения со стороны России, однако Балтии и Северной Европе, включая Финляндию, необходима поддержка.

«Им нужна наша солидарность. Они требуют, чтобы мы вместе увеличили потенциал безопасности и помешали России», – заявил он.

Санчес подтвердил, что Испания поддерживает укрепление европейской обороны, называя это не только вопросом интересов, но и убеждений.

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