Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на массированный российский ракетно-дроновый удар по Украине, унесший жизни как минимум девяти человек и ранившей более 70. На своей странице в соцсетях он написал: «Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень плохое время. Владимир, СТОП!»

По словам Трампа, на фронте еженедельно гибнут до 5 тыс. солдат, и настало время заключить мир: «Давайте подпишем мирное соглашение!»

В ночь на среду Россия выпустила по территории Украины 215 ударных средств, включая баллистические ракеты и дроны. По данным украинских властей, ПВО сбила 48 ракет и 64 дрона, еще 68 были перенаправлены средствами радиоэлектронной борьбы. Основной удар пришелся на Киев — одна из самых смертоносных атак по столице с начала полномасштабной войны.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил гибель восьми человек, при этом спасательные операции продолжаются: под завалами могут находиться десятки пострадавших. В МВД Украины сообщили, что порядка десяти человек числятся пропавшими без вести.

По информации источника агентства Reuters в ВСУ, одна из ракет, убивших киевлян, была северокорейской. Речь идет о ракете KN-23 — высокоточной баллистической системе малой дальности, способной нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

Тем временем в Кремле подтвердили, что продолжают диалог с США о возможном мирном урегулировании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит «военную операцию» и удары по «военным и околовоенным» объектам. Специальный посланник Трампа Стив Уиткофф прибудет в Москву завтра для четвертой встречи с Владимиром Путиным.