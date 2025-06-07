ВОЙНА В ГАЗЕ
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Курбан-байрам под бомбами
На второй день Курбан-байрама в результате ударов израильской армии по сектору Газа погибли не менее 33 палестинцев
Курбан-байрам под бомбами
Израиль бомбит Газу во второй день Курбан-байрама / AA
2 часа назад

Израильская армия усилила удары по сектору Газа во второй день Курбан-байрама. По данным медицинских источников, в результате атак погибли не менее 33 человек. Удары пришлись по палаткам перемещенных лиц, жилым домам и пунктам выдачи помощи.

Израильская авиация нанесла удар по дому, где укрывались перемещенные палестинцы, в западной части города Газа. Погибли семь человек.

Артиллерийский обстрел по кварталу Сафтави на севере города привел к гибели двух человек. По данным врачей, это члены семьи Субхи. Тела были доставлены в больницу «Аш-Шифа».

В лагере беженцев Джебалия на севере сектора Газа в районе Абу Шерах в результате атаки погибли три палестинца.

В центральной части сектора, в лагере Бурейдж, израильская авиация атаковала автоцистерну с водой. Погибли три человека.

В городе Рафах на юге Газы израильские военные открыли огонь по группе мирных жителей, которые ждали гуманитарную помощь у распределительного центра. Центр работает при координации Израиля и США. По меньшей мере восемь человек погибли. Есть раненые.

Массированные удары зафиксированы и в районе Аль-Меваси, к югу от Хан-Юнуса. В результате обстрела палатки, в которой находились перемещенные лица, погибли четверо членов одной семьи. Там же, при ударе по жилому дому, погибли три человека, включая ребенка.

В районе Асда на северо-западе Хан-Юнуса в результате обстрела палаток погиб один человек. Более 30 получили ранения.

В районе Бир Зенун на западе Хан-Юнуса в результате удара израильского беспилотника погибла девочка. Есть пострадавшие.

Сообщается, что израильская армия продолжает подрывать здания в Хан-Юнусе.

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