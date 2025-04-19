ВОЙНА В ГАЗЕ
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Глава MİT встретился с представителями ХАМАС
Руководитель Турецкой Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын провел встречу с делегацией ХАМАС во главе с председателем руководящего совета движения Мухаммедом Дервишем
Глава MİT встретился с представителями ХАМАС
Руководитель Турецкой Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын / AA
19 апреля 2025 г.

Руководитель Турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын 19 апреля встретился с делегацией движения ХАМАС во главе с председателем руководящего совета организации Мухаммедом Дервишем.

На встрече обсуждались возможные меры по обеспечению доставки гуманитарной помощи в Газу, где в результате израильской блокады продолжается тяжелейшая гуманитарная катастрофа. Также рассматривались вопросы координации международных усилий в этом направлении.

Стороны обменялись оценками текущих усилий по прекращению израильских военных действий в Газе и достижению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. Были затронуты и планы Израиля по принудительному выселению населения эксклава. Участники встречи подчеркнули необходимость совместного противодействия этим действиям.

Во время переговоров было отмечено, что несмотря на удары по мирному населению и использование голода как средства давления, Турция продолжит поддерживать народ Газы, который, по заявлению турецкой стороны, демонстрирует «решимость и терпение в защите своей земли».

В Анкаре вновь подчеркнули, что отвергают израильскую политику оккупации и экспансии, а также выступают против любых новых попыток аннексии. Турция продолжит поддерживать международные усилия, направленные на установление прочного и долгосрочного режима прекращения огня.

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