Руководитель Турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын 19 апреля встретился с делегацией движения ХАМАС во главе с председателем руководящего совета организации Мухаммедом Дервишем.

На встрече обсуждались возможные меры по обеспечению доставки гуманитарной помощи в Газу, где в результате израильской блокады продолжается тяжелейшая гуманитарная катастрофа. Также рассматривались вопросы координации международных усилий в этом направлении.

Стороны обменялись оценками текущих усилий по прекращению израильских военных действий в Газе и достижению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня. Были затронуты и планы Израиля по принудительному выселению населения эксклава. Участники встречи подчеркнули необходимость совместного противодействия этим действиям.

Во время переговоров было отмечено, что несмотря на удары по мирному населению и использование голода как средства давления, Турция продолжит поддерживать народ Газы, который, по заявлению турецкой стороны, демонстрирует «решимость и терпение в защите своей земли».

В Анкаре вновь подчеркнули, что отвергают израильскую политику оккупации и экспансии, а также выступают против любых новых попыток аннексии. Турция продолжит поддерживать международные усилия, направленные на установление прочного и долгосрочного режима прекращения огня.