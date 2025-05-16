ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган прибыл в Тирану
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Албанию для участия в шестом саммите Европейского политического сообщества
Президент Эрдоган прибыл в Тирану
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Албании / AA
16 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Албании, Тирану, где принимает участие в шестом саммите Европейского политического сообщества.

В Международном аэропорту Ататюрка перед вылетом его проводили губернатор Стамбула Давут Гюль и представитель Партии справедливости и развития в Стамбуле Абдулла Оздемир.

В составе турецкой делегации — глава Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун, заместитель председателя Партии справедливости и развития Халит Йеребакан и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Президент Эрдоган выступит на главной сессии саммита с речью на тему «Новая Европа в новом мире: единство — сотрудничество — совместные действия».

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