Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в столицу Албании, Тирану, где принимает участие в шестом саммите Европейского политического сообщества.

В Международном аэропорту Ататюрка перед вылетом его проводили губернатор Стамбула Давут Гюль и представитель Партии справедливости и развития в Стамбуле Абдулла Оздемир.

В составе турецкой делегации — глава Управления коммуникаций Администрации президента Фахреттин Алтун, заместитель председателя Партии справедливости и развития Халит Йеребакан и главный советник президента по вопросам внешней политики и безопасности Акиф Чагатай Кылыч.

Президент Эрдоган выступит на главной сессии саммита с речью на тему «Новая Европа в новом мире: единство — сотрудничество — совместные действия».