ВОЙНА В ГАЗЕ
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«Трибунал по Газе» в Сараево
В Сараево завершился символический «Трибунал по Газе», участники которого обвинили Израиль в геноциде и колониализме
«Трибунал по Газе» в Сараево
В Сараево завершился символический «Трибунал по Газе» / AA
29 мая 2025 г.

В столице Боснии и Герцеговины завершилось заседание символического «Трибунала по Газе». Мероприятие проходило с 26 по 29 мая и было инициировано бывшим спецдокладчиком ООН по Палестине Ричардом Фальком.

Участники трибунала приняли Итоговую декларацию, в которой безоговорочно осудили действия Израиля в секторе Газа. Документ зачитал профессор Пенни Грин.

В декларации Израиль обвиняется в геноциде, политике поселенческого колониализма, систематических пытках и массовом истреблении палестинцев.

Отдельно была осуждена роль международных СМИ, которые, по мнению участников, способствовали сокрытию геноцида в Газе и распространяли пропаганду, дегуманизирующую палестинский народ.

В документе подчеркивается, что право палестинцев на самоопределение является безусловным и относится к категории норм международного права, обязательных для всех государств.

Трибунал также подтвердил признанное ООН право палестинского народа на любые формы сопротивления, включая вооруженное.

Участники трибунала заявили о готовности действовать совместно для прекращения геноцида в Газе и привлечения к ответственности всех виновных и соучастников. Они также призвали к международному взаимодействию с гражданским обществом в целях построения более справедливого мирового порядка и освобождения Палестины.

«Мы безоговорочно осуждаем совершаемые израильскими властями преступление геноцида, многолетнюю политику поселенческого колониализма, этнического превосходства, апартеида, расовой дискриминации, преследований, строительства незаконных поселений, отказа в праве на возвращение, коллективные наказания, задержания, пытки, бесчеловечное обращение, массовые казни, систематическое сексуальное насилие, сносы домов, принудительное перемещение и депортацию, этнические чистки, насильственное изменение демографии, создание голода и лишение социально-экономических прав», — говорится в заявлении.

Авторы декларации обратились к международным организациям с призывом положить конец «историческому бездействию» в отношении происходящего в Газе в течение последних 19 месяцев.

«Мы осуждаем соучастие правительств в геноциде и роль СМИ в сокрытии преступлений, дегуманизации палестинцев и распространении антипалестинской пропаганды», — подчеркивается в заявлении.

Среди тем, рассмотренных в ходе заседания, были колониальный геноцид, принудительное переселение, апартеид, защита гражданского населения, неспособность системы ООН предотвратить трагедию и попытки криминализации протестов.

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