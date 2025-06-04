Президент Владимир Путин на совещании с правительством 4 июня заявил, что подрывы железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях являются террористическими актами. По его словам, удары были направлены по гражданским объектам и координировались «на политическом уровне» в Киеве.

Он подчеркнул, что Украина несет «огромные потери» на фронте и, не добившись успехов, якобы перешла к тактике терактов.

Путин также обвинил Киев в срыве переговоров и попытках добиться перемирия на 30 или 60 дней, чтобы восполнить ресурсы. Он отверг возможность личной встречи с Владимиром Зеленским, заявив: «Кто вообще ведет переговоры с террористами?». По его словам, предложения о локальной частичной паузе в боевых действиях на два-три дня были отклонены украинской стороной, что «Москву не удивляет».

Союзников Украины российский президент назвал «пособниками терроризма» и отдельно добавил, что «не Украине судить» об уровне российской делегации на переговорах.

Ранее в среду Следственный комитет России официально квалифицировал оба инцидента как теракты по статье 205 УК. Представитель СК Светлана Петренко заявила, что «террористы, действовавшие по указанию киевского режима, спланировали удары с прицелом на массовые жертвы среди мирных граждан». Утверждается, что изъяты части взрывных устройств, а следствие ведется при участии ФСБ и МВД.

В ночь на 1 июня в Брянской области перед поездом Климов — Москва на пути обрушился автомобильный мост: погибли семь человек, пострадали более ста. В Курской области рухнул железнодорожный мост под грузовым составом — пострадали машинист и два помощника. Первоначальное сообщение СК о подрывах было удалено в день публикации, но теперь жесткая формулировка — о «терактах» — была возвращена.

На следующий день после железнодорожных трагедий Украина провела масштабную операцию против российской стратегической авиации, атаковав тайно ввезенными дронами 5 аэродромов и поразив, по разным оценкам, от 12 до 41 боевого самолета. РосСМИ осветили часть из этих ударов и охарактеризовали это как «террористические» акты. В своем выступлении перед правительством в среду Путин не упомянул украинскую операцию.