ПОЛИТИКА
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Глава Пентагона отметил «воинский дух» Японии
Министр обороны США Пит Хегсет назвал Японию «незаменимым партнером» в сдерживании растущей китайской угрозы в регионе и объявил о преобразовании военного командования США в Японии
Глава Пентагона отметил «воинский дух» Японии
/ AP
30 марта 2025 г.

Министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Токио назвал Японию «незаменимым партнером» в сдерживании Китая и подтвердил начало реализации плана по модернизации американского военного командования в стране.

На встрече с министром обороны Японии Гэном Накатани Хегсет заявил: «У нас общий воинский дух, который лежит в основе наших вооруженных сил».

По его словам, создание в Японии объединенного оперативного командования, аналогичного недавно созданному штабу Сил самообороны, усилит взаимодействие двух стран.

Стороны договорились ускорить совместное производство ракет класса «воздух–воздух» AMRAAM и рассмотреть сотрудничество по зенитным ракетам SM-6 для восполнения дефицита боеприпасов.

Хегсет также попросил расширить доступ США к юго-западным островам Японии, расположенным недалеко от Тайваня и Восточно-Китайского моря.

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