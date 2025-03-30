Министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Токио назвал Японию «незаменимым партнером» в сдерживании Китая и подтвердил начало реализации плана по модернизации американского военного командования в стране.

На встрече с министром обороны Японии Гэном Накатани Хегсет заявил: «У нас общий воинский дух, который лежит в основе наших вооруженных сил».

По его словам, создание в Японии объединенного оперативного командования, аналогичного недавно созданному штабу Сил самообороны, усилит взаимодействие двух стран.

Стороны договорились ускорить совместное производство ракет класса «воздух–воздух» AMRAAM и рассмотреть сотрудничество по зенитным ракетам SM-6 для восполнения дефицита боеприпасов.

Хегсет также попросил расширить доступ США к юго-западным островам Японии, расположенным недалеко от Тайваня и Восточно-Китайского моря.