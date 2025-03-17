ТУРЦИЯ
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«Миру нужен новый порядок»
Представитель правящей партии Турции объявил об окончании послевоенной системы и готовности Анкары занять центральное место в формировании глобальной архитектуры безопасности
«Миру нужен новый порядок»
Омер Челик / AA
17 марта 2025 г.

Заместитель председателя и официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик выступил с важными заявлениями по внешней политике и ситуации в регионе после заседания Центрального исполнительного совета партии.

Конец послевоенного мирового порядка

Челик подчеркнул, что дискуссии между президентом США Дональдом Трампом и лидерами ЕС свидетельствуют о радикальных изменениях в мировой политике.

«Порядок, установленный после Второй мировой войны, закончился. Мир находится в поиске нового порядка. Турция продолжит играть ключевую роль», — заявил Челик.

Представитель партии отметил, что многие годы в Европе обсуждается вопрос архитектуры безопасности, включая создание европейской армии, но без существенного прогресса. По его словам, сегодня появляется все больше публикаций о незаменимости Турции в этом контексте.

«Мы всегда говорили нашим европейским друзьям: вы не можете сводить Турцию только к вопросам безопасности. Вы должны оценивать Турцию с точки зрения демократических ценностей, экономического благосостояния, обмена этими ценностями и проявления солидарности. Пришло время европейским лидерам признать двойные стандарты, которые они годами использовали в отношении Турции в процессе переговоров о ее вступлении в ЕС», — подчеркнул он.

О ситуации в Сирии

Челик также прокомментировал недавние события в Сирии, заявив, что «очевидно, что любые события в Сирии не проходят бесследно для Турции».

«К сожалению, несколько дней назад некоторые группы, связанные с Асадом, совершили нападение на законное правительство, что привело к определенным инцидентам. В результате произошли столкновения. Мы увидели, как немедленно активизировались некоторые силы, пытающиеся спровоцировать хаос», — сказал он.

По его словам, произошли нападения на алавитов, в результате которых были погибшие. «Мы осуждаем эти нападения и тех, кто их совершил», — заявил Челик.

«С самого начала инцидента мы дали такую оценку: вооруженные группы, которых мы знаем как остатки сил Асада, совершили нападение на законное правительство Сирии. Мы, безусловно, осуждаем это вооруженное нападение».

Празднование Навруза и армяно-азербайджанские отношения

Челик также коснулся предстоящего празднования Навруза, отметив, что 21 марта в Конгресс-центре Халич состоится мероприятие с участием президента страны.

«В этот период хаоса Навруз будет отмечаться как древнее празднование, несущее послание братства всему региону», — сказал представитель партии.

Говоря об армяно-азербайджанских отношениях, Челик подчеркнул важность изменения Арменией законодательства и статей конституции, направленных против Азербайджана. Он отметил, что Минская группа ОБСЕ полностью исчерпала свою роль в урегулировании конфликта.

«После реализации всех намеченных шагов процесс нормализации между Турцией и Арменией получит новый импульс. В конечном итоге от этого выиграет мир на всем Кавказе», — заключил представитель правящей партии.

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