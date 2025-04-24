ПОЛИТИКА
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Индия и Пакистан разрывают связи
МИД Индии аннулировал все визы для граждан Пакистана и потребовал их выезда с территории страны на фоне резкого обострения отношений после атаки в Кашмире
Индия и Пакистан разрывают связи
Сотрудники индийской службы безопасности патрулируют шоссе, ведущее в Пахалгам / Reuters
24 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел Индии сообщило об аннулировании всех действующих виз, выданных гражданам Пакистана.

Согласно заявлению, визы утратят силу 27 апреля, за исключением медицинских, которые будут действовать до 29 апреля. Граждане Пакистана, находящиеся на территории Индии, должны покинуть страну до окончания срока действия виз.

Ответные меры последовали незамедлительно. Власти Пакистана приостановили всю торговлю с Индией, закрыли воздушное пространство для индийских авиакомпаний, а также аннулировали визы, выданные по линии освобождения от виз в рамках SAARC.

Исламабад также выдворил из страны индийских военных советников и объявил их персонами нон грата.

Резкая эскалация последовала за нападением, произошедшим 22 апреля вблизи города Пахалгам в Джамму-и-Кашмире. По данным индийской стороны, в результате атаки погибли 26 туристов. Ответственность за нападение взяла на себя ранее неизвестная вооруженная группировка «Кашмирское сопротивление».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее терактом и пообещал наказать виновных. Власти Индии обвинили Пакистан в причастности к атаке, что Исламабад категорически отрицает.

В ответ на нападение Индия снизила уровень дипломатических отношений с Пакистаном, выслала пакистанских военных атташе, закрыла наземный транзитный пункт и приостановила действие договора о совместном использовании водных ресурсов.

На фоне эскалации в Пакистане начались акции протеста. Демонстранты потребовали от властей жесткого ответа на действия Индии.

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