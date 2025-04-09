ПОЛИТИКА
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Следующая жертва Трампа — лекарства
США готовятся обложить пошлинами фарму, чтобы заставить компании перенести заводы в Америку
Следующая жертва Трампа — лекарства
Трамп собрался вводить тарифы на лекарства / Reuters
9 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп объявил, что на фармацевтическую продукцию вскоре будут наложены «серьезные» тарифы. Выступая на ужине Республиканского комитета 8 апреля, он заявил, что медицинские компании «должны уйти из Китая» и открыть заводы в США. 

«Большинство их продукции продается у нас. Им придется вернуться», — пояснил Трамп. 

До сих пор фарме удавалось оставаться в стороне от волны пошлин, введенных 2 апреля, но теперь и эта сфера попадет под раздачу. 

Американский лекарственный регулятор FDA отмечает, что производство активных ингредиентов давно уехало за границу. И в этом виноваты не другие страны, а сами американские власти — производить лекарства в США просто невыгодно, учитывая все затраты, законы и бюрократические процедуры.

Китай и другие страны доминируют в этой сфере. Но уже с 9 апреля начнут действовать 104% пошлины на весь китайский импорт в США — это означает, что цены на лекарства вырастут в разы.

Трамп не уточнил детали нового тарифного удара, но подчеркнул, что его цель — вернуть заводы и инвестиции на территорию США. Он добавил: «Мы заставим компании снова строить у нас заводы». 

В то же время как демократы, так и часть республиканцев выступают против этих мер. В Сенат уже подан законопроект, ограничивающий полномочия президента по введению пошлин. Если он наберет большинство, то Конгресс может заставить Трампа отменить тарифы.

Тарифная угроза вызвала напряжение и в отношениях с Австралией — одним из крупнейших поставщиков медикаментов в Америку. США ежегодно закупают австралийские вакцины и препараты на сумму $2 млрд. Трамп особо отметил, что недоволен тем, как Австралия «пользуется» профицитом в медицине.

Австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе назвал действия Вашингтона «неадекватными» и напомнил, что США сохраняют торговый профицит в отношениях с Австралией. А сенатор-демократ Марк Уорнер заявил, что удар по союзнику — это «оскорбление» и угроза национальной безопасности США.


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