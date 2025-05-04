ПОЛИТИКА
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«Трампист» лидирует на выборах в Румынии
По данным экзит-полов, националист Симион является вероятным лидером президентской гонки. Это уже вторая попытка провести выборы в стране после отмены результатов голосования, где победил кандидат со схожей повесткой
«Трампист» лидирует на выборах в Румынии
/ AP
4 мая 2025 г.

По итогам первого тура президентских выборов в Румынии наибольшее число голосов набрал националист Джордже Симион, получивший более 30% поддержки, сообщают местные экзит-полы. Второе место остается неопределенным: кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску и независимый мэр Бухареста Никушор Дан набрали чуть более 20% каждый, и разрыв между ними слишком мал, чтобы делать выводы.

Наблюдатели ожидали победы Симиона в первом туре, однако сильный результат Дана стал неожиданностью и, по мнению румынских СМИ, сигнализирует о недовольстве избирателей в адрес политического истеблишмента. Оба кандидата представляют проевропейский и пронатовский курс, в отличие от Симиона, выступающего с антиэлитных позиций.

Сам Симион уже заявил о «победе достоинства Румынии» и призвал сторонников быть бдительными при подсчете голосов, чтобы избежать фальсификаций. Он активно использует поддержку сторонников ультраправого кандидата Кэлина Джорджеску, чья победа на отмененных выборах в декабре 2024 года спровоцировала крупнейший политический кризис последних десятилетий.

Второй тур ожидается через две недели.

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