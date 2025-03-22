ПОЛИТИКА
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Китай отрабатывает космические бои
США заявили, что Китай проводит маневры спутников на орбите, имитируя воздушные бои, и разрабатывает технологии для поражения или захвата вражеских аппаратов
Китай отрабатывает космические бои
Китай начал отрабатывать на орбите боевые маневры между спутниками / Reuters
22 марта 2025 г.

Китай начал отрабатывать на орбите боевые маневры между спутниками, сообщил заместитель начальника космических операций США генерал Майкл Гетлейн. По его словам, КНР и Россия «значительно сократили технологический разрыв» в космической сфере, и сейчас у США «самая сложная стратегическая обстановка за всю историю».

На конференции оборонных программ в Арлингтоне Гетлейн сообщил, что американские военные зафиксировали пять китайских объектов, синхронно маневрирующих вокруг друг друга. Эти действия США расценили как отработку «воздушных боев в космосе».

Речь идет о маневрах китайских спутников Shiyan-24 °C и Shijian-6 05A/B, проведенных в 2024 году. По мнению экспертов, такие технологии могут использоваться для выведения из строя спутников противника, блокировки сигналов, вмешательства в навигационные системы и операций военных — от запуска ракет до связи.

Гетлейн также отметил, что Пекин и Москва владеют технологиями глушения спутниковых сигналов, ослепления спутников лазерами и перехвата аппаратов с их последующим перемещением на другие орбиты. Это, по его словам, ставит под угрозу глобальную безопасность.

В Центре стратегических и международных исследований считают, что такие маневры могут быть связаны с разработкой противоспутникового оружия. Однако, как уточнил эксперт Клейтон Своуп, сближение может использоваться и для дозаправки, технического обслуживания или фотографирования других объектов. Он подчеркнул, что Китай запускает все больше спутников с возможностями сложных маневров.

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