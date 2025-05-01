ВОЙНА В ГАЗЕ
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92% младенцев в Газе лишены питания
По данным OCHA, из-за блокады и продолжающихся ударов Израиля 92% палестинских младенцев в Газе лишены доступа к основным продуктам питания
92% младенцев в Газе лишены питания
92% палестинских детей в возрасте от 6 до 24 месяцев не имеют доступа к базовым продуктам питания / Reuters
1 мая 2025 г.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA) сообщило, что гуманитарная ситуация в секторе Газа резко ухудшилась. В заявлении офиса OCHA на оккупированных палестинских территориях говорится, что из-за закрытых пограничных переходов, блокады и продолжающихся израильских ударов 92% палестинских детей в возрасте от 6 до 24 месяцев не имеют доступа к базовым продуктам питания.

По данным организации, в апреле количество детей, страдающих от голода, болезней и нуждающихся в лечении от недоедания, увеличилось на 80% по сравнению с мартом.

В документе подчеркивается, что критическая нехватка питания затрагивает не только младенцев, но и их матерей, что может привести к серьезным и необратимым последствиям для здоровья.

Кроме того, согласно информации OCHA, около 65% населения Газы не имеют доступа к безопасной питьевой воде.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что запасы продовольствия в секторе Газа полностью исчерпаны, а оставшиеся продукты направлены на пункты горячего питания.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал ситуацию в Газе «ужасающей и безнадежной».

Гуманитарный кризис в секторе Газа продолжает стремительно усугубляться.

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