ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Лавров: перемирие нужно Западу, чтобы накачать Украину
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не гарантирует успешность мирных переговоров с Украиной и обвинил Великобританию в подрывe предыдущих попыток урегулирования
Лавров: перемирие нужно Западу, чтобы накачать Украину
Глава МИД РФ Сергей Лавров / Reuters
15 мая 2025 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирные переговоры между РФ и Украиной могут пройти с трудностями. Об этом он сказал на заседании дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры».

«Американцы поддержали предложение президента [России Владимира Путина], надо дать переговорам шанс. Никто не гарантирует, что все будет гладко, без проблем», — отметил министр. Он подчеркнул, что наоборот, проблемы неизбежны.

По его словам, подобная ситуация уже была три года назад в Стамбуле. Тогда, по словам Лаврова, стороны были близки к подписанию документов, но «британцы запретили Киеву продолжать этот процесс».

«Если честно, англичане как поводыри ведут [президента Украины] Владимира Зеленского по джунглям мировой политики. Уже какой-то советник премьера Великобритании по национальной безопасности откомандирован к Зеленскому, чтобы тот лишнего не сболтнул и окончательно не похоронил свою репутацию и заодно репутацию тех, кто его тренирует», — заявил Лавров.

Он также заявил, что западные страны не скрывают цели перемирия. По словам министра, оно нужно для того, чтобы усилить военный потенциал Украины.

«[У президента Франции Эммануэля] Макрона спросили в интервью, и он говорит — нужны, значит, переговоры, встреча. Но надо делать все, чтобы главным было перемирие, а к переговорам Украина должна подойти с позиции силы. Вот элементарный ответ, это чистосердечное признание, зачем нужно перемирие, чтобы Украину накачать, чтобы она подготовилась к переговорам когда-то с позиции силы», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что позиция России заключается в достижении долгосрочного решения.

«Президент говорил об этом многократно. В июне прошлого года, выступая в МИД, он изложил всю нашу позицию, которая заключается в необходимости не перемирие согласовать, чтобы опять накачивать Украину оружием и науськивать ее на продолжение, а обеспечить долгосрочное устойчивое урегулирование, справедливо отражающее интересы всех вовлеченных сторон», — заявил Лавров.

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