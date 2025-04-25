Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия уже пошла на «большую уступку», не захватив всю территорию Украины. Выступая после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, Трамп добавил: «Я оказываю сильное давление на Россию, и именно поэтому Путин сейчас готов к диалогу».

Россия контролирует около 20% украинской территории. Полностью под российской оккупацией лишь один субъект — аннексированный в 2014 году Крым. Москва оккупировала более 90% Луганской области, а также чуть более половины Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Несмотря на утверждения Трампа о том, что Россия якобы не захватила всю Украину лишь по своей доброй воле, ситуация на фронте показывает, что это далеко не так. Украинские войска смогли отбить наступление России на Киев в марте 2022 года, а затем вытеснили российских военных из Херсонской и Харьковской областей. Российские войска до сих пор не смогли захватить всю территорию Донецкой области, медленно продвигаясь в боях за каждую деревню.

Источники Financial Times на прошлой неделе утверждали, что президент Владимир Путин якобы предложил заморозить конфликт по текущим линиям фронта.

24 апреля Трамп неожиданно осудил удары России по Киеву, назвав их «ненужными» и «очень плохо выбранными по времени». Он написал в Truth Social: «Владимир, СТОП! 5000 солдат умирают каждую неделю. Давайте заключим мир!»

Эти заявления прозвучали на фоне массированного обстрела столицы Украины 24 апреля, в результате которого, по официальным данным, погибли 12 человек и ранены более 90. Несмотря на это, Трамп продолжает утверждать, что «обе стороны хотят мира» и что у него есть собственный срок достижения соглашения.

Ранее глава Белого дома раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ обсуждать американский план, предусматривающий частичные территориальные уступки в обмен на мир. Зеленский ответил жестко: «Это наша земля, и тут не о чем говорить».



