ПОЛИТИКА
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«У Путина пока таких планов нет»
В Кремле отвергли предположения о готовящейся встрече лидеров США и РФ в Саудовской Аравии, куда Дональд Трамп вскоре планирует совершить свой первый зарубежный визит
«У Путина пока таких планов нет»
/ AFP
2 апреля 2025 г.

Кремль опроверг слухи о возможной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Саудовской Аравии. «Это чисто планы главы американского государства, это никак не связано с Путиным. У Путина пока таких планов нет», — цитирует «РИА Новости» слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он отметил, что «четкого понимания о дате и месте» встречи президентов пока нет.

Ранее Трамп сообщил, что может посетить Саудовскую Аравию уже в следующем месяце. Между ним и Путиным с февраля состоялось два телефонных разговора, но личной встречи пока не было.

Между тем, представители США и России уже проводили переговоры в Эр-Рияде, включая обсуждение прекращения ударов по энергетической инфраструктуре и ситуации в Черном море.

Несмотря на достигнутые договоренности, Москва и Киев продолжают обвинять друг друга в атаках на объекты энергетики. Трамп, еще со времен предвыборной кампании продвигающий идею скорейшего завершения российско-украинской войны, в последние недели выражал недовольство как позицией Путина, так и президента Украины Владимира Зеленского.

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