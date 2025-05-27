ХАМАС согласилось на предложение о 70-дневном перемирии в Газе и освобождении 10 израильских заложников, сообщил палестинский источник агентству Reuters. Однако израильские чиновники отвергли этот план, а американский спецпредставитель Стив Уиткофф заявил, что такого соглашения не существует и позиции ХАМАС для него «неприемлемы».

По словам Уиткоффа, на столе остается другой вариант: 45–60 дней перемирия в обмен на освобождение 10 живых и 19 погибших заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении выразил надежду на «развитие событий» в ближайшее время. Ранее Израиль возобновил военную кампанию в Газе после срыва январского соглашения о прекращении огня.

По оценкам Минздрава Газы, жертвами боевых действий стали почти 54 тыс. человек, в основном женщины и дети.

Уиткофф подчеркнул, что США продолжают настаивать на необходимости договориться о временном перемирии и обмене пленными. «Это предложение остается в силе. ХАМАС должен его принять», — сказал он в интервью Axios. В свою очередь, ХАМАС утверждает, что готов к постоянному прекращению огня только в случае полного ухода Израиля из Газы.

Несмотря на заявления сторон, достичь прогресса пока не удается: Израиль требует окончательной ликвидации ХАМАС, а ХАМАС — прекращения огня и освобождения всех пленных.