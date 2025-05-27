ВОЙНА В ГАЗЕ
1 мин чтения
Мир в Газе под вопросом: стороны опровергают друг друга
ХАМАС заявило о согласии на сделку с посредниками, но израильские и американские представители это опровергли
Мир в Газе под вопросом: стороны опровергают друг друга
/ AFP
3 часа назад

ХАМАС согласилось на предложение о 70-дневном перемирии в Газе и освобождении 10 израильских заложников, сообщил палестинский источник агентству Reuters. Однако израильские чиновники отвергли этот план, а американский спецпредставитель Стив Уиткофф заявил, что такого соглашения не существует и позиции ХАМАС для него «неприемлемы».

По словам Уиткоффа, на столе остается другой вариант: 45–60 дней перемирия в обмен на освобождение 10 живых и 19 погибших заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении выразил надежду на «развитие событий» в ближайшее время. Ранее Израиль возобновил военную кампанию в Газе после срыва январского соглашения о прекращении огня.

По оценкам Минздрава Газы, жертвами боевых действий стали почти 54 тыс. человек, в основном женщины и дети.

Уиткофф подчеркнул, что США продолжают настаивать на необходимости договориться о временном перемирии и обмене пленными. «Это предложение остается в силе. ХАМАС должен его принять», — сказал он в интервью Axios. В свою очередь, ХАМАС утверждает, что готов к постоянному прекращению огня только в случае полного ухода Израиля из Газы.

Несмотря на заявления сторон, достичь прогресса пока не удается: Израиль требует окончательной ликвидации ХАМАС, а ХАМАС — прекращения огня и освобождения всех пленных.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us