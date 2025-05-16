ВОЙНА В ГАЗЕ
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Семь миллионов беженцев Палестины
Махмуд Аббас предупредил, что Израиль готовит новую Накбу и массовое выселение палестинцев
Семь миллионов беженцев Палестины
Более 7 млн палестинцев стали беженцами / AP
16 мая 2025 г.

Число палестинских беженцев и внутренне перемещенных лиц превысило 7 млн человек, заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

Речь идет не только об оккупированном Западном береге, Газе и Восточном Иерусалиме, но также и о лагерях беженцев в Иордании, Ливане и Сирии. 

«Их страдания продолжаются», — подчеркнул Аббас.

Он отметил, что трагедия Накбы — массового изгнания палестинцев после создания государства Израиль в 1948 году — сегодня повторяется в секторе Газа.

Выступая от имени Аббаса, постоянный представитель Палестины при ООН Рияд Мансур обвинил израильские силы в «преступлениях геноцида, разрушения и голода», направленных на вытеснение палестинцев из эксклава. 

«Мы наблюдаем не просто войну. Это кампания по выкорчевыванию нашего народа и его стиранию с лица земли», — говорится в обращении Аббаса, которое зачитал дипломат.

Несмотря на активное сопротивление Израиля, Генассамблея ООН в 2022 году приняла резолюцию о признании Накбы. В этом году годовщина совпадает с одной из самых кровопролитных фаз палестино-израильского конфликта со времен 1948 года: по данным палестинской стороны, в Газе с октября 2023 года погибли более 53 тыс. человек, миллионы живут в условиях голода и блокады.

Палестино-американский юрист и правозащитник Нура Эрека осудила международное сообщество за «нормализацию оккупации, а теперь и геноцида». Она предупредила, что без санкций и подотчетности Израиль продолжит безнаказанно совершать преступления.

В июне ООН проведет мирную конференцию при посредничестве Франции и Саудовской Аравии, целью которой станет возрождение идеи двухгосударственного решения. Но, как подчеркнул Аббас, «Накба не была и не должна стать окончательной судьбой палестинского народа». Президент призвал мировое сообщество активнее поддерживать Палестину и не дать Израилю выселить палестинцев из Газы. Ранее руководство Израиля обозначило новую цель войны — окончательный захват Газы и ее оккупация.


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