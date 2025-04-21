США все менее заинтересованы в том, чтобы помогать России и Украине с переговорами. Вашингтон может выйти из мирного процесса, если не увидит прогресса, предупредил спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог.

По его словам, у Вашингтона есть и другие приоритеты, а конфликт затянулся слишком надолго.

«Мы устали от происходящего. В мире слишком много других кризисов, в которых США участвуют. А эта война длится уже много лет», — заявил Келлог.

Его ответ стал продолжением жесткой риторики Дональда Трампа госсекретаря Марко Рубио, которые на прошлой неделе намекнули на возможный выход США из переговоров.

«Они (эти заявления) звучат резко, но так и должно быть», — добавил Келлог.

Он также подчеркнул, что войну можно остановить, если обе стороны пойдут на уступки. США, по его словам, подготовили «технический план» и рассчитывают на прогресс уже на этой неделе во время очередного раунда переговоров.

Спецпосланник также в очередной раз подчеркнул: членство Украины в НАТО исключено.

«Это не обсуждается. Мы ясно дали понять еще в 2008 году, что Украина не станет членом НАТО. Об этом тогда говорил Уильям Бернс, я сам писал об этом в 2013 году», — отметил Келлог.

Он призвал Киев искать альтернативы НАТО и не зацикливаться на этом треке.

«Есть обходные пути. Не нужно просто жаловаться — решение существует», — отметил политик, но не стал пояснять, какое именно решение.

При этом в самом НАТО не разделяют оценку Келлога. Там подчеркнули, что путь Украины в альянс остается открытым.

Генсек Марк Рютте заявил, что курс на членство неизменен, хотя сам вопрос не будет частью возможной мирной сделки с Россией. Официальный представитель НАТО в Брюсселе также сообщил, что позиция альянса не изменилась.

Ранее Трамп прямо заявил: Украина никогда не вступит в НАТО. Он также обвинил Джо Байдена в том, что тот якобы спровоцировал российское вторжение, дав понять, что Киев может стать частью альянса.



