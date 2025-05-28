ПОЛИТИКА
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Пакистан обвинил Индию в водном шантаже
Премьер Шариф потребовал мирного решения кашмирского спора и прекращения угроз с водными ресурсами
Пакистан обвинил Индию в водном шантаже
Шахбаз Шариф / Президент Азербайджана
28 мая 2025 г.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф обвинил Индию в попытках «превратить в оружие» договор о водах Инда и потребовал мирного решения кашмирского конфликта в соответствии с резолюциями СБ ООН. Об этом он заявил на трехстороннем саммите с президентами Турции и Азербайджана в азербайджанском городе Лачин.

Выступая вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым, Шариф заявил, что Исламабад хочет мирного решения кашмирского спора в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и пожеланиями народа Кашмира.

«Мы хотим мира в регионе, и это требует переговоров за столом по вопросам, которые нуждаются в срочном внимании и дружественном решении, то есть по вопросу Кашмира в соответствии с резолюциями СБ ООН и в соответствии с чаяниями кашмирцев», — заявил Шариф.

Комментируя одностороннее приостановление Нью-Дели в прошлом месяце соглашения о водах Инда 1960 года, Шариф назвал воды Инда «спасательным кругом для 240 млн жителей Пакистана». Он обвинил Индию в попытках «угрожать» Пакистану, останавливая поток воды.

«Индия пытается превратить в оружие договор о водах Инда, который является спасательным кругом для 240 млн человек», — сказал премьер, назвав это «самым прискорбным» шагом Индии. «Мы принимаем надлежащие меры, чтобы гарантировать, что Индия никогда больше этого не сделает», — подчеркнул он.

Нью-Дели приостановил многолетний договор в прошлом месяце после нападения в Пахалгаме 22 апреля в контролируемом Индией Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Индия заявила, что нападение имело «трансграничные связи» с Пакистаном, но Исламабад это отрицает и предложил нейтральное расследование.

Шариф поблагодарил «настоящих братьев» Турцию и Азербайджан за их поддержку Пакистана во время недавних столкновений с Индией после нападения в Пахалгаме.

«Пакистан имеет счастье иметь настоящих друзей, таких как Турция и Азербайджан, которые стояли вместе с нами как неприступные скалы, которым мы можем доверять без раздумий», — сказал Шариф.

Он отметил, что «исторические» отношения между тремя союзниками еще больше укрепились: «Мы поддерживали друг друга, будь то по Карабаху, Кашмиру или Турецкой Республике Северного Кипра. Наша сила заключается в нашей солидарности и взаимном уважении».

«Мир, в котором мы живем, сталкивается с многочисленными серьезными вызовами, включая вооруженные конфликты, изменение климата, болезни и экономические кризисы. Вот почему мы трое собрались здесь сегодня, выбирая сострадание и отвергая конфликты. Мы уверены, что терпение и мудрость в конечном итоге принесут мир и процветание», — заключил Шариф.

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