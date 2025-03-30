ПОЛИТИКА
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Нетаньяху едет в Венгрию, несмотря на ордер МУС
Премьер-министр Израиля планирует 2 апреля посетить Будапешт, несмотря на ордер на арест по обвинениям в военных преступлениях
Нетаньяху едет в Венгрию, несмотря на ордер МУС
/ AFP
30 марта 2025 г.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен посетить Венгрию 2 апреля, несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом (МУС), сообщили в его канцелярии. Он проведет встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и другими высокопоставленными чиновниками, а 6 апреля вернется в Израиль.

Нетаньяху обвиняется МУС в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. По данным Le Monde, в Будапеште не считают обяхательным исполнять решения суда, несмотря на то, что Венгрия является участницей Римского статута.

По данным палестинского Минздрава, жертвами израильской агрессии в Газе стали более 50 тыс. человек. Большинство населения эксклава было вынуждено покинуть свои дома.

18 марта было нарушено перемирие, после чего Израиль возобновил удары. Египет, Катар и США продолжают попытки добиться нового соглашения. В ХАМАС заявили, что приняли обновленный план прекращения огня, однако Израиль направил встречное предложение. В первый день праздника Рамазан-байрам (Ид аль-Фитр) израильский удар, по сообщениям, убил девять человек, включая пятерых детей.

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