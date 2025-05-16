Сирийское правительство подписало меморандум с крупнейшим портовым оператором мира — компанией DP World из ОАЭ — на сумму $800 млн. Средства будут вложены в развитие терминала и логистической инфраструктуры порта Тартус, сообщило сирийское телевидение.

Власти заявили, что реализация проекта укрепит позиции порта как «ключевого узла региональной и международной торговли». В рамках соглашения Сирия и DP World договорились о совместной работе над созданием особых экономических зон, строительством терминалов и транзитных центров в разных регионах страны.

Контракт с ОАЭ был заключен после того, как Сирия аннулировала предыдущее соглашение с Россией. В январе газета Al Watan со ссылкой на директора таможни Тартуса Риада Джоди сообщила, что новое правительство Сирии отменило соглашение 2019 года, заключенное на 49 лет.

По словам Джоди, порт практически не функционировал из-за высоких сборов, юридических сложностей и технических проблем. Речь шла о гражданской части порта Тартус. О судьбе российских военных объектов в регионе официально не сообщается.

После расторжения соглашения пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжает контакты с новым сирийским руководством по всем актуальным вопросам.

Это не единственный шаг Дамаска в сторону новых партнеров. 1 мая власти Сирии подписали соглашение с французским логистическим оператором CMA CGM об эксплуатации порта Латакия. Проект предусматривает инвестиции в размере 230 млн евро на протяжении четырех лет.