Согласно опросу «Левада-центра», проведенному в мае, доля россиян, поддерживающих переговоры с Украиной и окончание войны, достигла рекордных 64%. С марта этот показатель вырос на 6 пунктов, а число сторонников продолжения конфликта снизилось с 34% до 28%. Для сравнения: в мае 2023 года 48% респондентов считали, что боевые действия нужно продолжать, а в мае 2024-го — 43%.

Наибольшая поддержка мирных переговоров отмечена среди женщин (73%), молодежи до 24 лет (77%) и сельских жителей (67%), а также среди тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении (76%) и не одобряет деятельность Владимира Путина (77%). Сторонники продолжения войны чаще встречаются среди мужчин (39%), пожилых россиян (35%) и москвичей (40%).

Согласно исследованию, из событий мая россиян больше всего впечатлили День Победы и первые прямые переговоры между Украиной и Россией, состоявшиеся 16 мая в Стамбуле. Встречу приветствовали 87% опрошенных, а негативно о ней отозвались лишь 6%. Среди аргументов за переговоры — необходимость вернуть пленных и желание мира (по 24%).

При этом, результаты опроса «Левады» гласят: 73% считают, что сначала должно идти устранение «первопричин» конфликта, а лишь потом прекращение боевых действий. Только 18% опрошенных думают иначе — сначала перестать стрелять, а затем решать остальные вопросы. При этом, что именно представляется опрошенными как «первопричины», в комментарии к исследованию не объясняется.

Опрос проводился с 22 по 28 мая среди 1613 россиян в возрасте от 18 лет в 50 регионах страны.