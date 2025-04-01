ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Вашингтон пойдет на «агрессивные санкции» против Москвы?
Дональд Трамп считает, что Россия затягивает переговоры о прекращении огня в Украине, и готовит меры против российского «теневого флота», перевозящего нефть в обход санкций
Вашингтон пойдет на «агрессивные санкции» против Москвы?
Трамп готовит меры против российского «теневого флота» / Reuters
1 апреля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп недоволен действиями России и лично президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает журналистка Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По ее словам, в Белом доме обсуждается возможность «агрессивного применения санкций» против российского «теневого флота», транспортирующего нефть в обход ограничений.

«Контроль за соблюдением санкций сейчас оценивается как очень слабый — на уровне 3 из 10», — написала Хайнрих. Она добавила, что перехват незаконных поставок по Балтике может стать «легкой мишенью» для давления на Москву.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Трамп разочарован как Путиным, так и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Трамп разочарован обоими лидерами. Он хочет, чтобы война завершилась. Люди гибнут с обеих сторон, и это длится слишком долго», — подчеркнула Левитт.

Она добавила, что США продолжают поддерживать контакты и с Россией, и с Украиной. По ее словам, Трамп «ежедневно принимает активное участие» в процессе поиска решения.

Ранее, 30 марта, Трамп предупредил, что введет вторичные пошлины в 25% на экспорт российской нефти, если Москва сорвет соглашение о прекращении огня.

Он также выразил возмущение заявлениями Путина, поставившими под сомнение легитимность Зеленского. По словам Трампа, такие выходы «ведут в неправильном направлении».

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