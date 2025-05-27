Минобороны России 27 мая обвинило Украину в резком увеличении ударов дронами и ракетами. В ведомстве утверждают, что Киев и ряд европейских стран пытаются сорвать мирные переговоры, начатые Москвой.

«Украина при поддержке отдельных стран Европы целенаправленно идет на эскалацию, чтобы заблокировать диалог», — говорится в заявлении. Минобороны настаивает, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам. Однако в Киеве не согласны с этим утверждением: по данным украинских властей, в результате удара в Житомире 25 мая погибли мирные жители, включая целую семью.

Накануне Россия выпустила по украинским городам, включая Киев, 367 дронов и ракет — это самая массированная атака с начала войны в феврале 2022 года. По данным Минздрава Украины, в результате российских ударов за последние трое суток погибли по меньшей мере 29 человек. Воздушная тревога звучала по всей Украине, в Харькове, Николаеве и Тернополе фиксировались удары дронов и ракет. Воздушные силы Украины сообщили, что смогли сбить большинство целей, но подтвердили серьезные разрушения.

Москва утверждает, что ее крупнейшая за все время воздушная атака на Украину стала ответом на действия Киева. Минобороны РФ заявило, что с 20 мая Украина запустила по российской территории более 1400 беспилотников, в результате чего пострадали мирные жители, в том числе женщины и дети.

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на атаки, назвав российского лидера «абсолютно сумасшедшим». Он также заявил, что «вполне возможно» введет новые санкции против Москвы.

«Я знаю Путина давно, но не понимаю, что с ним происходит. Он запускает ракеты по городам и убивает людей. Мне это категорически не нравится», — заявил Трамп журналистам. В Кремле в ответ заявили, что удары по Украине — «это акт защиты, а не сумасшествие‎»‎.

Президент Зеленский предупредил: молчание Запада только поощряет Кремль. Потому Киев призывает немедленно ввести санкции против России и нарастить поставки оружия Украине. Тем временем, европейские лидеры продолжают настаивать на 30-дневном перемирии и рассчитывают усадить Москву и Киев за стол переговоров. Однако Москва пока не демонстрирует готовности к уступкам.



