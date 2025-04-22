Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, который прибыл с официальным визитом в Анкару.

В своем выступлении Эрдоган напомнил о визите в Пакистан в феврале и отметил, что тогда между двумя странами были подписаны 25 соглашений в различных сферах. По его словам, эти договоренности уже начали реализовываться через профильные ведомства.

Президент сообщил, что Турция поощряет турецкие компании к активной работе в Пакистане и рассматривает возможность предоставления им свободных экономических зон.

Стороны обсудили также сотрудничество в военной и оборонной промышленности, а также в сферах энергетики и образования.

Эрдоган подчеркнул, что укрепление турецко-пакистанского партнерства способствует стабильности в регионе: «Мы рады действовать в полном согласии с Пакистаном», — заявил он.

Особое внимание президент уделил ситуации в Газе. Он выразил признательность Пакистану за четкую и решительную позицию: «Пакистан — одна из стран, наиболее жестко осудивших геноцид в Газе. Мы вместе продолжаем бороться за справедливость для наших палестинских братьев».

Президент подтвердил приверженность Турции делу создания независимого и суверенного палестинского государства в границах 1967 года.

Также в ходе выступления Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ДТП на трассе Ван — Хаккяри и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В рамках визита состоялся прием в Президентском комплексе, где президент Турции устроил ужин в честь премьер-министра Пакистана. Мероприятие прошло в закрытом для прессы формате с участием делегаций обеих стран.