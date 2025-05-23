Группа семи ведущих экономик осудила «продолжающуюся жестокую войну России против Украины» в неожиданном совместном заявлении после встречи министров финансов в Канаде. Это ознаменовало резкий поворот со стороны администрации действующего президента США Дональда Трампа, которая ранее избегала возлагать единоличную ответственность на Москву.

«Мы осуждаем продолжающуюся жестокую войну России против Украины и высоко оцениваем стойкость украинского народа и экономики», — говорится в коммюнике. Министры подтвердили приверженность «непоколебимой поддержке Украины в защите ее территориальной целостности, суверенитета и права на существование».

В заявлении подчеркивается, что если Россия продолжит затягивать переговоры, G7 рассмотрит усиление санкций и замораживание активов. США впервые за долгое время открыто присоединились к такому формулированию.

До этого администрация Трампа использовала более нейтральную риторику, называя войну «кризисом», а в одном из утечек фигурировал план обмена мира на территориальные уступки со стороны Киева.

В ЕС и Великобритании уже анонсированы новые санкционные пакеты. G7 также подтвердила, что замороженные российские активы останутся недоступными, а возможности их конфискации продолжают изучаться.

«Если согласие на прекращение огня не будет достигнуто, мы продолжим рассматривать все возможные шаги по усилению давления, включая расширение санкционного режима», — говорится в заявлении.