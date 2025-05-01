Минфин России резко изменил параметры бюджета на 2025 год. Поводом стал пересмотр прогноза цен на нефть: Минэкономразвития понизило ожидаемую среднюю стоимость российской Urals на 20% — до 60 долларов за баррель.

Доходы бюджета снижены с 40,3 до 38,5 трлн рублей. Расходы увеличены с 41,5 до 42,3 трлн. В результате дефицит вырос с 1,2 до 3,8 трлн рублей — с 0,5% до 1,7% ВВП. Это максимальный уровень с 2020 года, когда дефицит составил 4,1 трлн. В 2024 году он был на уровне 3,5 трлн. Только за первый квартал текущего года расходы уже превысили доходы на 2,2 трлн рублей.

Основной недобор ожидается по нефтегазовым доходам. Ослабление рубля и падение цен на нефть снизили прогноз по ним с 10,9 до 8,3 трлн рублей — минус 2,6 трлн. Новый курс рубля заложен на уровне 94,3 рубля за доллар вместо прежних 96,5.

Ненефтегазовые доходы, напротив, демонстрируют рост. В первом квартале они увеличились на 10,6% и поступают с опережением графика. Минфин рассчитывает на дополнительные 829 млрд рублей сверх прежнего прогноза.

Это позволило увеличить расходы на ту же сумму, не нарушая бюджетное правило. Экономисты Bloomberg Economics отмечают, что общий ненефтегазовый дефицит не изменился, а рост общего дефицита полностью обусловлен падением нефтегазовых поступлений. Бюджет, по их оценке, сохраняет структурный баланс.

Тем не менее, новая оценка нефтегазовых доходов оказалась ниже базового уровня в 9,1 трлн. Согласно бюджетному правилу, в этом случае разница покрывается из Фонда национального благосостояния. Ранее предполагалось направить в ФНБ дополнительные 1,8 трлн. Теперь вместо этого 0,8 трлн могут пойти на финансирование дефицита. По состоянию на 1 апреля в фонде оставалось 3,2 трлн рублей.

Министр финансов Антон Силуанов уже заявил о необходимости пересмотра бюджетного правила, чтобы оно соответствовало текущей ситуации. В противном случае дополнительные расходы могут быть профинансированы за счет займов, объем которых в 2025 году запланирован на уровне 4,8 трлн рублей.

Минфин предупреждает, что изменения в бюджет могут быть не последними. Осенью планируется подготовить второй пакет поправок, чтобы скорректировать расходы с учетом обновлённого прогноза.