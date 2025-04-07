Москва поддерживает идею прекращения огня в Украине, но перед этим требует решить ряд ключевых вопросов безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщил чиновник, российские власти особенно обеспокоены возможностью дальнейшего перевооружения украинской армии и отсутствием контроля над «экстремистскими» группировками.

«Эти вопросы висят в воздухе, пока ответа на них никто не дал. Связано это и с неподконтрольностью киевского режима, и с невозможностью киевского режима контролировать действия целого ряда экстремистских и националистических подразделений, которые просто не слушаются Киева. Это связано и с планами дальнейшей милитаризации Киева. Все эти нюансы по-прежнему на повестке дня», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

При этом Кремль подчеркивает, что, соглашаясь с необходимостью остановить боевые действия, Россия должна обеспечить защиту собственных национальных интересов.

«Будучи солидарными с идеей о необходимости скорейшего прекращения огня, мы должны обеспечить наши интересы и прояснить те самые аспекты, о которых я только что говорил», — отметил представитель Кремля.

В марте США выступили с инициативой о 30-дневном прекращении огня с последующим заключением соглашения об окончательном завершении боевых действий. Украина приняла это предложение, однако президент России Владимир Путин обратил внимание на ряд «нюансов», которые необходимо учесть, в том числе вопрос о том, кто будет контролировать соблюдение условий перемирия.

По итогам отдельных консультаций США с Россией и Украиной сторонам удалось договориться о прекращении ударов по энергетическим объектам, а также о гарантиях безопасности навигации в Черном море.

Несмотря на эти соглашения, стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении достигнутых договоренностей. Так, после недавней атаки на город Кривой Рог, в результате которой погибли 20 человек и 75 получили ранения, Киев обвинил Москву в ударах по социальным объектам, что Песков категорически отрицает.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что Россия не может принимать предложения США по Украине в том виде, «как есть». По его словам, американская сторона не предлагает устранить первопричины конфликта, хотя это является ключевым требованием России.