Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи осудил израильскую агрессию в Газе, назвав ее «очень большим и трагическим преступлением». Об этом он заявил в видеообращении по случаю праздника Новруз.

Хаменеи подчеркнул, что этот вопрос касается всей исламской уммы, и призвал мусульманские страны оставить разногласия и выступить единым фронтом против «этих преступлений».

Он также обратился к международному сообществу, заявив, что «все свободолюбивые люди мира, включая жителей Европы и США, должны противостоять этому предательскому и трагическому движению» и остановить убийства мирных жителей, разрушение домов и массовое перемещение населения.

По словам Хаменеи, США также несут ответственность за происходящее в Газе. Он добавил, что события в Йемене и атаки на гражданское население являются еще одним преступлением, которое необходимо прекратить.

Ранее президент США Дональд Трамп отправил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи письмо, в котором дал два месяца на заключение новой ядерной сделки.

Если Иран не примет условия, США или Израиль могут предпринять военные действия против иранских ядерных объектов. В интервью Fox News в марте Трамп впервые упомянул это письмо. На следующий день он заявил, что США «достигли предела» в отношениях с Ираном.

«Мы не можем позволить им иметь ядерное оружие. Что-то произойдет очень скоро. Я бы предпочел мирное соглашение другому варианту, но другой вариант решит проблему», — сказал он.