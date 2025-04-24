Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде. В ходе выступления Фидан прокомментировал как двусторонние вопросы, так и региональную повестку.

Комментируя ситуацию на Кипре, министр заявил, что идея федерации больше не рассматривается:

«Федеративная модель исчерпала себя. Этот вариант был снят с повестки дня самими греками-киприотами, независимо от того, что говорят ЕС или греческая сторона», — отметил он.

Фидан подчеркнул, что Турция будет продолжать поддерживать турок-киприотов в рамках широкой тюркской солидарности:

«Тюркский мир, как единое целое, и впредь будет рядом с турками-киприотами. Мы будем терпеливо продолжать эту политику», — сказал он.

Министр напомнил, что идеал тюркского мира сохранялся еще во времена Советского Союза и остается актуальным сегодня, когда тюркские республики являются независимыми государствами.

«Манипуляции с целью подорвать отношения Анкары со странами тюркского мира обречены на провал», — подчеркнул министр.

Касаясь споров по Восточному Средиземноморью и Эгейскому морю, министр сообщил, что Анкара завершила работу над национальным морским планированием:

«Мы подготовили план пространственного морского размещения в Эгейском море и передадим его в соответствующие структуры ООН», — сказал он.