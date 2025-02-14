ПОЛИТИКА
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Суд заставил Трампа платить союзникам
Федеральный судья обязал президента США восстановить финансирование зарубежной помощи
Суд заставил Трампа платить союзникам
Президент Дональд Трамп / AFP
14 февраля 2025 г.

Федеральный судья обязал администрацию президента США Дональда Трампа восстановить финансирование сотен контрактов на оказание иностранной помощи, которое было заморожено на 90 дней. Это решение стало первым судебным ударом по инициативе Трампа о приостановке программ поддержки за рубежом, сообщает Reuters.

Суд постановил: правительство не может отменять уже заключенные контракты и гранты, одобренные до вступления Трампа в должность 20 января. Иск против администрации подали две медицинские организации, финансируемые США для работы за рубежом.

Трамп инициировал масштабное сокращение государственных агентств, включая ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID), поручив миллиардеру Илону Маску разработать меры по снижению расходов. По словам представителей Белого дома, заморозка всех программ была необходима для их пересмотра на предмет эффективности.

Однако судья Амир Али в своем постановлении отметил: администрация не представила аргументированного объяснения, почему замораживание всей иностранной помощи было необходимым шагом перед проведением анализа программ. Он подчеркнул, что это решение привело к потрясениям в тысячах организаций и бизнесов, полагавшихся на американское финансирование.

Кроме того, Трамп распорядился сократить штат федеральных ведомств, что привело к увольнениям чиновников, включая недавних сотрудников без полной защиты трудовых прав. В общей сложности было заморожено более $60 млрд на 90 дней. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что USAID может быть полностью ликвидировано, что вызвало обеспокоенность экспертов.

Критики предупреждают, что прекращение американской поддержки поставит под угрозу миллионы жизней. Экс-советник USAID Крис Миллиган назвал приостановку помощи угрозой безопасности США, заявив: «Каждая минута заморозки ослабляет Америку и лишает людей работы». 

Больше всего под угрозой проекты в области здравоохранения, в частности, инициатива ВОЗ по борьбе с инфекциями и малярией, а также с ВИЧ и исследования в области борьбы с раком. Без американского финансирования все эти программы будут остановлены.


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