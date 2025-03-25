ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Лавров: без приказа из США зерновой сделки не будет
Сергей Лавров заявил, что для возобновления черноморской зерновой инициативы России нужны гарантии, и дать их может только Вашингтон
Лавров: без приказа из США зерновой сделки не будет
Сергей Лавров / Reuters
25 марта 2025 г.

Вопрос возобновления зерновой сделки обсуждался на российско-американских переговорах в Эр-Рияде. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Первому каналу». По его словам, Москва готова вернуться к черноморской инициативе, но требует «четких гарантий», и эти гарантии может обеспечить только Вашингтон.

«Учитывая печальный опыт договоренностей просто с Киевом, гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его команде делать так, и не иначе. И мне кажется, американские партнеры этот сигнал наш восприняли», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что Москва не доверяет заявлениям президента Украины.

«Наша позиция простая: на слово мы верить не можем этому человеку», — добавил он.

По словам Лаврова, США осознают, что только они могут добиться прекращения атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру, не связанную с ВПК.

Лавров отметил, что Россия заинтересована в возвращении к зерновой сделке, поскольку хочет стабильности на рынке продовольствия и удобрений. При этом он подчеркнул, что никто не должен пытаться вытеснить Россию с этих рынков.

Сделка, также известная как черноморская инициатива, была согласована в июле 2022 года при посредничестве Турции. В июле 2023-го Москва вышла из соглашения, обвинив Запад в невыполнении своих обязательств.

Переговоры между делегациями России и США прошли в Эр-Рияде 24 марта и длились 12 часов. Кремль назвал их «переговорами с погружением в детали», но отказался раскрывать содержание обсуждений.

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