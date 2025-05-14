ВОЙНА В ГАЗЕ
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Восстановление Газы займет 15 лет
Министр экономики Палестины заявил, что после окончания израильской агрессии Палестине понадобится как минимум 15 лет на то, чтобы отстроить инфраструктуру
Восстановление Газы займет 15 лет
На восстановление Газы может уйти 15 лет / Reuters
14 мая 2025 г.

Палестинские власти заявили, что на восстановление нормальной жизни в Газе после войны потребуется не менее 15 лет. Об этом сообщил министр национальной экономики Палестины Мухаммед аль-Амур на заседании Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) по экономическим и социальным вопросам. Оно проходит в Багдаде в преддверии 34-го саммита ЛАГ.

«После окончания войны нам потребуется около 15 лет, чтобы восстановить инфраструктуру, экономику и общественную жизнь», — заявил министр. 

Несмотря на тяжелую ситуацию в Газе и на оккупированном Западном берегу, палестинский народ сохраняет мужество, подчеркнул аль-Амур. 

«Наш народ не сломлен и не будет сломлен — независимо от того, сколько продлится оккупация», — добавил политик.

По его словам, сектор Газа переживает настоящую гуманитарную катастрофу. 

«Тысячи грузовиков с гуманитарной помощью заблокированы Израилем. Мир наблюдает за резней в Газе молча», — констатировал министр. По его словам, более 1 тыс. израильских блокпостов на Западном берегу подрывают местную экономику и мешают нормальному течению жизни. Общий уровень безработицы в Газе и на Западном берегу, по его словам, достиг 51%. Израиль делает все, чтобы заставить палестинцев уехать — это часть этнической чистки.

Со 2 марта, по решению Израиля, все контрольно-пропускные пункты на границе с Газой остаются закрытыми, и поставки гуманитарной помощи полностью прекращены, отметил аль-Амур. 

18 марта израильская армия возобновила вторжение в Газу, утверждая, что ХАМАС якобы отверг предложения посредников, включая спецпосланника США Стива Уиткоффа. Цель операции, по заявлению канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху, — освобождение заложников.

ХАМАС, в свою очередь, обвинил в возобновлении конфликта Израиль и США. Палестинское движение предложило Тель-Авиву полностью прекратить боевые действия и положить конец войне. Однако Израиль отверг эту инициативу, настаивая на полном уничтожении ХАМАС.

Саммит Лиги арабских государств состоится 17 мая. В числе главных тем — будущее сектора Газа и планы по его восстановлению.


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