Палестинские власти заявили, что на восстановление нормальной жизни в Газе после войны потребуется не менее 15 лет. Об этом сообщил министр национальной экономики Палестины Мухаммед аль-Амур на заседании Совета Лиги арабских государств (ЛАГ) по экономическим и социальным вопросам. Оно проходит в Багдаде в преддверии 34-го саммита ЛАГ.

«После окончания войны нам потребуется около 15 лет, чтобы восстановить инфраструктуру, экономику и общественную жизнь», — заявил министр.

Несмотря на тяжелую ситуацию в Газе и на оккупированном Западном берегу, палестинский народ сохраняет мужество, подчеркнул аль-Амур.

«Наш народ не сломлен и не будет сломлен — независимо от того, сколько продлится оккупация», — добавил политик.

По его словам, сектор Газа переживает настоящую гуманитарную катастрофу.

«Тысячи грузовиков с гуманитарной помощью заблокированы Израилем. Мир наблюдает за резней в Газе молча», — констатировал министр. По его словам, более 1 тыс. израильских блокпостов на Западном берегу подрывают местную экономику и мешают нормальному течению жизни. Общий уровень безработицы в Газе и на Западном берегу, по его словам, достиг 51%. Израиль делает все, чтобы заставить палестинцев уехать — это часть этнической чистки.

Со 2 марта, по решению Израиля, все контрольно-пропускные пункты на границе с Газой остаются закрытыми, и поставки гуманитарной помощи полностью прекращены, отметил аль-Амур.

18 марта израильская армия возобновила вторжение в Газу, утверждая, что ХАМАС якобы отверг предложения посредников, включая спецпосланника США Стива Уиткоффа. Цель операции, по заявлению канцелярии премьера Биньямина Нетаньяху, — освобождение заложников.

ХАМАС, в свою очередь, обвинил в возобновлении конфликта Израиль и США. Палестинское движение предложило Тель-Авиву полностью прекратить боевые действия и положить конец войне. Однако Израиль отверг эту инициативу, настаивая на полном уничтожении ХАМАС.

Саммит Лиги арабских государств состоится 17 мая. В числе главных тем — будущее сектора Газа и планы по его восстановлению.



