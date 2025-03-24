ПОЛИТИКА
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Трамп меняет тактику
США передумали вводить масштабные секторальные пошлины и теперь готовятся перейти к индивидуальным тарифам против 15 стран
Трамп меняет тактику
Дональд Трамп / Reuters
24 марта 2025 г.

США намерены пересмотреть формат введения новых пошлин против 15 стран, включая Россию, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.

Изначально предполагалось ввести секторальные тарифы на автомобили, лекарства и полупроводники, а также разбить торговых партнеров на три группы по уровню пошлин. Однако, как утверждает издание, от этих идей решено отказаться.

Вместо этого Белый дом сосредоточится на индивидуальных ставках для каждой страны с учетом двустороннего торгового баланса.

Ожидается, что новая модель начнет действовать с 2 апреля — в «День освобождения», как назвал эту дату сам Дональд Трамп. В этот день, по его замыслу, пошлины США должны быть уравнены с теми, которые взимают с американского импорта другие страны.

В список государств, которых затронут меры, входят Россия, Китай, ЕС, Канада, Бразилия, Индия, Южная Корея, Япония и другие. Несмотря на санкции и минимальный товарооборот между США и Россией, она сохраняется в списке. В 2024 году объем торговли между двумя странами упал до $3,5 млрд — самого низкого уровня с 1992 года.

По данным WSJ, в случае запуска реформы пошлины могут достичь уровня, «невиданного за последние десятилетия». Команда Трампа, как сообщается, готова ввести меры в действие немедленно, используя экономические чрезвычайные полномочия президента. Однако окончательное решение пока не принято.

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