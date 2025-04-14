Сотни тысяч палестинцев были вынуждены покинуть свои дома в Газе из-за израильских атак. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на министра обороны Израиля Исраэля Каца.

Кац заявил, что районы, куда переселились жители Газы, теперь признаны «зонами безопасности» и включены в сферу израильской военной оккупации.

По его словам, армия Израиля усиливает интенсивность ударов по Газе. Он добавил, что «Газа станет еще меньше и изолированнее».

Министр также пригрозил расширением операций и заявил, что 12-километровый участок между «коридором Мораг» и «коридором Филадельфия», расположенный между Хан-Юнусом и Рафахом, теперь официально считается частью израильской зоны безопасности.

Кац сообщил, что аналогичные действия предпринимаются и в северной части сектора.

Он подчеркнул, что цель масштабной операции — усилить давление на ХАМАС для освобождения израильских пленных.

Израиль возобновил атаки на сектор Газа 18 марта, нарушив ранее достигнутое соглашение о прекращении огня и обмене пленными.

С этого момента, по данным местных властей, погибли 1574 палестинца. Среди них преимущественно пожилые, женщины и дети. Еще 4115 человек получили ранения.

Всего с начала военных действий 7 октября 2023 года в Газе погибли 50 944 человека, число раненых достигло 116 156.

Израиль отклонил новые предложения о перемирии и заявил о намерении продолжать военные действия против ХАМАС с возрастающей мощью.

ХАМАС в ответ обвинил Израиль в нарушении данных обещаний и возобновлении «геноцида против палестинского народа под наблюдением посредников».

Наблюдатели указывают, что новая волна атак совпала с политическим кризисом внутри Израиля, включая отставку главы ШАБАК, инициированную премьер-министром Биньямином Нетаньяху.