Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пообещал Украине 1 млрд евро помощи и передал обязательства по поставке истребителей F-16. Совместная пресс-конференция с президентом Украины Владимиром Зеленским прошла по итогам его визита в Киев.

Как отметил де Вевер, средства пойдут на закупку вооружения и усиление украинского оборонного сектора, включая производство нового оружия. Бельгия планирует передать Киеву два истребителя F-16 уже в этом году и еще два — в следующем. Он заверил, что сроки поставки сохранятся, хотя они зависят от получения бельгийскими ВВС более современных самолетов F-35.

Президент Украины добавил, что следующая встреча в формате «Рамштайн» пройдет в Брюсселе. Там планируется обсудить вопросы коалиций, размещения контингентов, поставок ПВО и расширения оборонного производства в самой Украине. Зеленский подчеркнул, что США могут не присутствовать на встрече.

В состав бельгийской делегации также вошли министр иностранных дел Максим Прево и министр обороны Тео Франкен.

Во время визита в Украину де Вевер посетил Бучу и почтил память погибших мирных жителей, убитых в марте 2022 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили формирование «коалиции желающих» — инициативы по размещению военного контингента в Украине.

Украинская сторона после этих встреч заявила, что встречи представителей «коалиции желающих» будут проходить регулярно на протяжении следующего месяца.

По данным СМИ, Лондон и Париж в рамках этой инициативы рассматривают возможность отправки в Украину тысяч военных для обеспечения условий будущего прекращения огня и стабилизации ситуации.