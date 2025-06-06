После ожесточенной перепалки в ночь на 6 июня Дональд Трамп и Илон Маск начали искать пути к примирению, передает Politico. Президент США дал понять, что не заинтересован в эскалации конфликта с миллиардером, а его советники даже назначили личный звонок с Маском, чтобы сгладить ситуацию, отмечают источники издания.

«Все в порядке», — сказал Трамп в интервью Politico, подчеркнув, что его рейтинг «на пике» и нет причин для беспокойства.

Его комментарии прозвучали на фоне бурной полемики с Маском в соцсетях — из-за масштабного налогового законопроекта, в котором заложены ключевые элементы президентской повестки, включая сокращение налогов и жесткую миграционную политику.

Илон Маск обвинил президента в попытках продавить «невыгодный закон», а также заявил, что если бы не его, Маска, поддержка, республиканцы бы никогда не выиграли президентские выборы. Последней каплей, судя по всему, стало заявление Маска о том, что Трамп может быть замешан в педофильском скандале по делу Эпштейна.

Трамп ранее публично критиковал Маска за то, что тот выступил против законопроекта, поскольку он предусматривает отмену субсидий на электромобили. Маск назвал инициативу «отвратительной» и предупредил об угрозе для бюджета в $2,4 трлн.

Тем не менее, по данным источников издания в Белом доме, советники президента настоятельно рекомендовали ему помириться с Маском — ради продвижения закона в Сенате. Трамп, судя по всему, принял совет: в новых публикациях он уже не атакует Маска напрямую, а хвалит сам закон и пишет: «Сделаем Америку великой снова!»

Хедж-фонд-менеджер Билл Экман также попытался примирить стороны, написав: «Я поддерживаю и Трампа, и Маска. Они должны заключить мир ради страны». Маск ответил коротко, но обнадеживающе: «Вы правы».



