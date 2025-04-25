Президент России Владимир Путин принял в Москве американского спецпредставителя Стива Уиткоффа, направленного Дональдом Трампом для переговоров о завершении войны в Украине. По словам советника президента РФ Юрия Ушакова, беседа продолжалась три часа и позволила «существенно сблизить позиции» России и США не только по украинскому кризису, но и по другим международным вопросам. В частности, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые не проводились с первых недель войны.

Официальных комментариев от самого Уиткоффа пока не последовало. При этом визит состоялся на фоне критики ряда украинских и европейских лидеров, которые ранее отвергли некоторые американские предложения, о которых стало известно СМИ и которые предполагают фактическое закрепление контроля Москвы над оккупированными территориями, включая Крым. Президент Украины Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что любые уступки в вопросе полуострова противоречат основному закону страны.

Стив Уиткофф, ранее не имевший дипломатического опыта, подвергается критике за якобы излишнюю близость к кремлевскому нарративу. Однако администрация Трампа продолжает рассчитывать на продвижение переговорного процесса, предупреждая, что при отсутствии реального прогресса Соединенные Штаты откажутся от дальнейшего посредничества. Трам заявил, что Крым был «сдан при президенте Бараке Хусейне Обаме без единого выстрела», а его возвращение сегодня Киеву он считает нереалистичным. При этом он подчеркнул в своем посте в соцсетях, что «никто не заставляет Украину признавать Крым частью России».