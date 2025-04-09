Китай с 11 апреля поднимает пошлины на американские товары до 84%, усилив ответ на новые торговые меры США. Это стало реакцией на решение президента Дональда Трампа ввести рекордные 104%-е тарифы на китайский импорт, вступившие в силу в среду.

Евросоюз также готовит собственный пакет ответных пошлин, ожидается, что он будет обнародован в тот же день. ЕС планирует обложить 25%-ми тарифами продукцию от мотоциклов и фруктов до одежды и зубной нити.

В Китае заявили, что сохраняют решимость «продолжать борьбу» и направили протест в ВТО, назвав действия Вашингтона «безрассудными» и угрожающими глобальной стабильности. Народный банк Китая, чтобы сдержать падение юаня, потребовал от госбанков сократить покупки долларов.

Тем временем рынки отреагировали падением: индекс S&P 500 приближается к медвежьему тренду, доллар слабеет, а инвесторы распродают даже «тихие гавани» вроде казначейских облигаций США. Несмотря на это, Трамп назвал тарифы «постоянными» и настаивает, что они вынуждают другие страны садиться за стол переговоров.