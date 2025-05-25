ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Европа готовится снабжать Украину оружием из США
На фоне ожидаемого отказа Вашингтона продолжать военную помощь Киеву — и в преддверии российской кампании — в ЕС нашли собственные запасы оружия недостаточными
Европа готовится снабжать Украину оружием из США
/ AFP
25 мая 2025 г.

В Евросоюзе спешат найти способ продолжить поставки оружия Украине, поскольку президент США Дональд Трамп заявляет об отходе от попыток покончить с российско-украинской войной. В фокусе повестки европейских столиц — закупка американских вооружений с последующей передачей их Украине. По данным Bloomberg, идея актуализирована, поскольку у самой Европы не оказалось достаточных запасов оружия.

По словам источников агентства, такие шаги помогут сдержать продвижение России, которая накапливает силы на новом — Харьковском направлении, и могут подтолкнуть президента РФ Владимира Путина к более серьезному участию в переговорах. Кроме того, Евросоюз рассматривает меры давления на Москву — от отключения более 20 банков от SWIFT до запрета работы газопроводов «Северный поток».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что украинская армия нуждается в новых системах ПВО и десятках комплексов Patriot, которые Киев готов купить в США. Европейские страны, со своей стороны, пока не готовы делиться собственными Patriot — их считают необходимыми для защиты своих территорий.

Как отмечает издание, военные эксперты уверены: если Трамп и дальше будет отказываться от новых пакетов помощи Киеву, Европа должна будет спешно восполнять этот пробел. Время для принятия решений сокращается: по словам экспертов, одобренные ранее поставки оружия от США могут прекратиться уже этим летом, а наладить собственное европейское производство в нужных объемах пока не представляется возможным.

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