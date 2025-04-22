22 апреля посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн посетил бакинский офис агентства «Анадолу». В ходе визита посол отметил исключительный характер турецко-азербайджанских отношений, подчеркнув общность языка, географии, культуры и вероисповедания.

«Нам необходимо углублять экономические и культурные связи, лучше понимать друг друга и укреплять перспективы сотрудничества», — заявил он.

Акгюн напомнил о роли турецких компаний в восстановлении Карабаха и подчеркнул поддержку, которую Азербайджан оказал Турции в трудные периоды, включая землетрясения и Карабахскую войну.

Он отметил, что братские отношения между двумя народами опираются на сильное лидерство президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева.

Посол также рассказал о высоком уровне энергетического сотрудничества и ожидаемом запуске модернизированной железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс летом этого года. По его словам, это увеличит пропускную способность Срединного коридора в пять раз.

Акгюн напомнил о соглашении между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Болгарией по экспорту «зеленой» электроэнергии на европейские рынки и выразил надежду, что линия будет продлена до Румынии и Молдовы.

Он подчеркнул, что после возможного подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией и открытия Зангезурского коридора значение Центрального тюркского коридора возрастет многократно.

Говоря об экономических целях, посол отметил, что текущий товарооборот составляет 6,5 млрд долларов. Цель, поставленная лидерами двух стран, — увеличить эту цифру до 15 млрд.

«Если процессы интеграции ускорятся, этой цели можно достичь в ближайшие 3–5 лет», — добавил он.

В завершение Бирол Акгюн отметил потенциал культурного туризма и назвал отношения между Турцией и Азербайджаном, основанные на принципе «одна нация — два государства», моделью, которая приносит практические результаты.