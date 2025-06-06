Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что российская оборонная промышленность демонстрирует «ошеломляющие» темпы роста. По его словам, Россия производит боеприпасов за три месяца столько, сколько весь альянс — за год, несмотря на то, что российская экономика в 25 раз меньше совокупного объема НАТО. Выступая после встречи министров обороны стран в Брюсселе, Рютте призвал срочно увеличить расходы на оборону.

«Россия, находясь в состоянии войны, наращивает производство боеприпасов в разы быстрее НАТО», — подчеркнул он. — «Если мы не начнем действовать сейчас, через три-пять лет окажемся под реальной угрозой».

Германия уже получила запрос на предоставление семи дополнительных бригад — около 40 тыс. военных. Хотя ранее на этой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкой армии не хватает как минимум 50 тыс. военных.

НАТО также призывает наращивать мощности в области ПВО, дальнобойного оружия, логистики и наземных сил.

На саммите в Гааге в конце июня Рютте предложит союзникам обязаться выделять на оборону 5% ВВП. Это требование уже поддержали США, которые настаивают на «убедительном прогрессе» и «лидерской роли Европы» в собственной безопасности. Американский посол при НАТО Мэтью Уитакер подчеркнул, что «каждая страна должна взять на себя обязательство тратить 5%» и продемонстрировать устойчивый рост военных бюджетов.

Параллельно западные разведки предупреждают о возможной атаке России на одну из стран НАТО в ближайшие годы. Президент Литвы Науседа считает, что у его страны есть четыре-пять лет на подготовку.

Также Рютте сообщил об усилении российской разведывательной активности в Балтийском регионе. По его словам, Москва продолжает прибегать к провокациям и демонстрации силы на фоне затяжной войны в Украине.

В Кремле неоднократно опровергали утверждения западных политиков о подготовке нападения на НАТО. В МИД РФ ранее заявили, что именно альянс провоцирует конфликт, продвигаясь все ближе к границам России и подумывая принять в члены НАТО Украину, Грузию и Молдову.



