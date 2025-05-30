ВОЙНА В ГАЗЕ
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Как израильское вторжение разрушает планету?
Углеродный след войны в Газе превзошел годовые выбросы целых стран — бомбы и разрушения зданий выделили в атмосферу более 31 млн тонн CO₂
Как израильское вторжение разрушает планету?
Израильский удар по жилому зданию в центре Газы / Reuters
7 часов назад

Углеродный след израильского военного вторжения в Газу за первые 15 месяцев конфликта превысил годовые выбросы парниковых газов целого ряда государств. Об этом свидетельствуют данные нового исследования, опубликованные The Guardian. 

По оценке ученых, долгосрочные климатические издержки, связанные с разрушением, расчисткой и последующим восстановлением сектора, могут превысить 31 млн тонн CO₂-эквивалента — больше, чем суммарные выбросы Коста-Рики и Эстонии за весь 2023 год.

При этом международное право не обязывает государства отчитываться о выбросах, связанных с военной деятельностью, перед структурами ООН по вопросам климата, подчеркивает издание.

По данным исследования, около 99% выбросов за период с 7 октября 2023 года до кратковременного прекращения огня в январе 2025 года приходятся на израильские авиаудары и наземную операцию в Газе. Для сравнения, удары со стороны ХАМАС дали лишь 0,2% от общего объема прямых военных выбросов — около 3 тыс. тонн CO₂е.

Около 30% выбросов связаны с поставками оружия из США: более 50 тыс. тонн вооружений и снаряжения было доставлено морским и воздушным путем, в основном с европейских складов. Еще 20% приходится на использование израильской военной техники, авиации и взрыв боеприпасов.

До начала конфликта солнечные панели обеспечивали до четверти всей электроэнергии сектора Газа. Однако большинство установок, как и единственная электростанция, были разрушены в первые же дни конфликта. Сейчас электроэнергия в основном поступает от дизельных генераторов, выбрасывающих более 130 тыс. тонн CO₂e — 7% от общего объема военных выбросов.

Более 40% выбросов связаны с примерно 70 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью, допущенных Израилем в Газу, что, по оценке ООН, недостаточно для удовлетворения базовых нужд 2,2 млн перемещенных лиц. Вина за эти выбросы также ложится на Израиль, так как именно его блокада сектора привела к нехватке продовольствия.

Однако основная часть выбросов еще впереди: расчистка завалов (60 млн тонн строительного мусора) и восстановление 436 тыс. квартир, 700 школ, мечетей, клиник, административных зданий и 5 км дорог приведет к выбросам в объеме около 29,4 млн тонн CO₂e — это сопоставимо с годовыми выбросами Афганистана.

«Эти данные — убедительное напоминание о том, что войны наносят ущерб не только людям, но и всей планете», — заявила специальный докладчик ООН по праву на здоровую окружающую среду Астрид Пуэнтес. «Даже если одни спорят, можно ли назвать это геноцидом, мы видим систематическое уничтожение жизни и природы, последствия которого будут ощущаться по всему миру».


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