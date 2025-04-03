В МИД Турции резко отреагировали на недавние заявления израильских министров, назвав их «провокационными» и отражающими «фундаменталистскую и расистскую» политику израильского правительства.

В официальном заявлении ведомства подчеркивается, что агрессивное поведение Израиля связано с его стремлением скрыть собственные действия в Газе, на Западном берегу, а также удары по Сирии и Ливану.

Анкара также осудила массированные авиаудары и наземные атаки, которые Израиль совершил в ночь на 2 апреля по целям в Сирии. Турецкая сторона утверждает, что на сирийской территории не было никаких провокаций в адрес Израиля, а атаки — это проявление политики, которая «питается за счет конфликтов».

В заявлении также говорится, что Тель-Авив подрывает стабильность в регионе, посягает на территориальную целостность стран и остается «главной угрозой» для безопасности Ближнего Востока.

Турция призывает Израиль прекратить оккупацию, отказаться от экспансионизма и прекратить вмешательство в процесс урегулирования в Сирии. Международное сообщество, по мнению Анкары, должно взять на себя ответственность и остановить «безудержную агрессию» Израиля.